Leonardo Machado grava série nos Estados Unidos

Há sete anos, ele é o mestre de cerimônias do Festival de Cinema de Gramado – e, em 2010, levou no evento serrano o Kikito pela atuação no longa-metragem Em Teu Nome, do diretor Paulo Nascimento. Agora, o ator LEONARDO MACHADO retoma a parceria com o cineasta para um novo desafio – desta vez, nos Estados Unidos. Em julho, a dupla gaúcha irá viajar de Nova York a Los Angeles a bordo de motos Harley Davidson, entrevistando brasileiros que vivem por lá.

O resultado dará origem a SONHO AMERICANO, série em oito episódios que será exibida no canal Travel Box Brasil. Antes de pegar a estrada lá fora, porém, Leo poderá ser visto no palco em Porto Alegre: o artista faz parte do elenco de FALA DO SILÊNCIO, que estreia 14 de abril na Sala Álvaro Moreyra. Com direção de Patrícia Fagundes, a peça vai exigir do rapaz mais do que apenas talento na atuação: ele vai tocar guitarra praticamente o tempo todo em cena.