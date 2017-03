Emicida e Rael anunciam parceria com rappers portugueses 

Música

Dois dos principais nomes do rap nacional na atualidade, Emicida e Rael anunciaram nesta sexta-feira o lançamento de um projeto em parceria com os rappers portugueses Capicua e Valete. O álbum do quarteto se chamará Língua Franca e será uma celebração do idioma que une Brasil e Portugal. Com direito a videoclipe, a primeira mostra, o single Ela, será disponibilizado nas plataformas digitais no próximo dia 31.

O lançamento do disco completo está previsto para maio, nos formatos físico e digital. Língua Franca surgiu de uma parceria entre a Sony Music Brasil e Portugal com o selo Laboratório Fantasma, de Emicida.



Confira o teaser: