Luiz Carlos Borges faz show no Theatro São Pedro

Anota aí na agenda na rubrica "imperdível": um dos maiores músicos gaúchos, LUIZ CARLOS BORGES vai se apresentar em Porto Alegre nos dias 29 e 30 de abril, no Theatro São Pedro. No espetáculo LUIZ CARLOS BORGES IN CONCERT, o gaiteiro, cantor e compositor estará acompanhado só de feras: Cristian Sperandir (teclado), Ricardo Arenhaldt (bateria), Rodrigo Maia (contrabaixo), Roger Torres (guitarra) e Yuri Menezes (violão).

Além de repassar no palco os mais de 50 anos de carreira, o artista mostrará as canções do novo disco DOSEDUPLA, que será lançado nos shows. O CD duplo reúne 11 temas de destaque da trajetória de Borges além da reedição de GAUCHO RIDER – álbum ainda inédito no Brasil, gravado e lançado pelo Véio na Suíça em 1992. Os ingressos, com valores entre R$ 35 e R$ 80, começam a ser vendidos no dia 10 de abril na bilheteria do teatro e pelo site compreingressos.com, ok?