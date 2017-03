Espetáculo "Anatome" volta a cartaz em sessões gratuitas

News

Depois de vencer o prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015 na categoria Criação Artística de Novos Talentos, o espetáculo ANATOME volta a cartaz para sessões gratuitas. A montagem do CANOAS COLETIVO DE DANÇA — que mistura balé com danças urbanas para abordar a relação do homem com a cidade — será apresentada em Porto Alegre no próximo dia 23, no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, e em Canoas no dia 25, no Parque Eduardo Gomes.

Inspirada na vida e obra do artista plástico norte-americano Jean-Michel Basquiat (1960 — 1988), a apresentação foi concebida e dirigida pela coreógrafa Carlota Albuquerque, em colaboração com os repertórios e vivências dos nove bailarinos do grupo.

O coletivo canoense surgiu em 2015, com apoio da prefeitura do município, e agora está na luta pela continuidade do projeto.

Foto: Claudio Etges / Divulgação

