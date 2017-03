Netflix, YouTube, NET Now: site brasileiro ajuda a encontrar filmes em serviços de streaming

Facilitador

Quem nunca abriu seu serviço de streaming preferido e passou mais tempo procurando um filme do que, de fato, assistindo a ele? Pois um site brasileiro surgiu para tentar resolver esse dilema: o FILMMELIER, lançado recentemente, reúne todos os sites, serviços de streaming e aplicativos em que um filme está disponível – ajudando quem já sabe o que quer assistir a encontrar o filme escolhido na internet.

Leia também:

Cinema de Porto Alegre terá sessões gratuitas na próxima segunda-feira

Grupo percussivo Alabê Ôni abre programação cultural alusiva ao Dia da Mulher



O trocadilho com "sommelier" no nome do site faz sentido: como os críticos de vinho, os responsáveis pelo site também oferecem listas e recomendações de filmes. Há, por exemplo, seções de filmes indicados ao Oscar e lançamentos da semana, mas também listas como "entendendo os horrores do nazismo" e "filmes para estimular o lado empreendedor".

De acordo com os caras, "o Filmmelier é a versão virtual do seu balconista preferido": "Aqui você vai encontrar sugestões que daríamos apenas para amigos e familiares. Antes das redes sociais, isto era chamado de boca a boca", brinca a seção "sobre nós" do site. Bacana!