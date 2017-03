Cinema de Porto Alegre terá sessões gratuitas na próxima segunda-feira

News

"Moonlight ¿ Sob a Luz do Luar" venceu o Oscar de melhor filme no último domingo

Olha só que legal o que o Espaço Itaú preparou para a próxima segunda-feira: um dia inteiro de cinema gratuito, em todas as salas e filmes que estiverem passando. A iniciativa faz parte da Promoção Dia da Cultura, que busca aproximar a popula

Entre as produções que poderão ser assistidas na Capital, há quatro longas indicados a melhor filme no Oscar deste ano: Moonlight – Sob a Luz do Luar, grande vencedor da noite, e os concorrentes Lion – Uma Jornada Para Casa; Manchester à Beira-Mar e Um Limite Entre Nós. Também estão em cartaz o documentário Eu Não Sou Seu Negro e os blockbuster Logan e A Grande Muralha.

As reservas podem ser feitas a partir desta sexta-feira, pelo aplicativo ou no site ingresso.com, com disponibilidade de até duas entradas por CPF. Para retirada de ingressos, é preciso apresentar o voucher (impresso ou na tela do celular) na bilheteria do cinema, uma hora antes da sessão escolhida.

Em Porto Alegre, o Espaço Itaú fica no Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80).