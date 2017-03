Próxima edição do Festival Brasileiro de Música na Rua será na Serra

Música

Caxias do Sul vai sediar entre os próximos dias 17 e 19 a primeira etapa do 6º FESTIVAL BRASILEIRO DE MÚSICA DE RUA. Com uma programação diversificada e inteiramente gratuita, o evento reunirá atrações nacionais e internacionais, representando vários sotaques brasileiros e da América Latina. Entre os nomes nacionais escalados para o festival destacam-se o pernambucano Clayton Barros, um dos fundadores da banda Cordel do Fogo Encantado, que vem ao Estado com o projeto Violeiro Elétrico; a cantora e compositora Lorena Nunes, carioca radicada em Fortaleza que vai mostrar o disco Ouvi Dizer que Lá Faz Sol (2014); e o cantor, compositor e guitarrista paraense Felipe Cordeiro com seu irresistível pop tropical, que mistura lambada, guitarrada e carimbó.Os concertos vão rolar na Estação Férrea e na Praça Dante Alighieri, além dos encontros da Incubadora da Música. O festival também deve ter mais uma etapa a ser realizada nas ruas de Caxias e em outras cidades da serra gaúcha, mas em data ainda a confirmar.

Lorena Nunes apresentará seu álbum "Ouvi Dizer que Lá Faz Sol" Foto: Tiago Lopes / Divulgação

Confira o line-up:

-Felipe Cordeiro (Pará)

-Manu Sija (Argentina)

-Clayton Barros (Pernambuco)

-De Ros e Sabar Africa (Brasil/Senegal)

-Lorena Nunes (Ceará)

-Bernardo Bravo (Paraná)

-Coutto Orchestra (Sergipe)

-YANGOS (Rio Grande do Sul)

-Lucia Merico (Argentina/Uruguai)

-Camarones Orquestra Guitarrística (Rio Grande do Norte)

-Magabarat (Rio Grande do Sul)

-Circo Silva (Chile)

-Catavento (Rio Grande do Sul)

-QOWASI (Chile)

-Vic Limberger (Rio Grande do Sul)