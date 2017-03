Evento no Teatro Renascença celebra as mulheres

A Boa do Dia

A Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria da Cultura de Porto Alegre bolou um evento com entrada franca para celebrar hoje o Dia Internacional da Mulher. A partir das 20h, no palco do Teatro Renascença, as atrizes Graça Nunes, Ida Celina, Karen Radde e Gabriela Poester irão interpretar trechos das obras A Paixão Segundo G. H. e A Hora da Estrela, ambas da escritora Clarice Lispector (1920 – 1977).

A apresentação contará ainda com intervenções musicais da cantora Nani Medeiros, ao mesmo tempo em que artistas plásticas produzirão pinturas diante do público – as obras serão doadas ao Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues. A criação da função é de Fernando Zugno, coordenador de Artes Cênicas, e a direção do espetáculo ficará por conta de Camila Bauer.