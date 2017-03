Nei Lisboa em Porto Alegre 

Música

Para celebrar o aniversário de Porto Alegre, o Santander Cultural vai receber no final do mês um dos artistas mais queridos e identificados com a capital gaúcha – mesmo não tendo nascido na cidade. O caxiense de origem e porto-alegrense por adoção NEI LISBOA apresenta-se no local no próximo dia 25, a partir das 17h, com um show em que vai repassar os grandes sucessos de sua carreira.

A programação musical do centro cultural também está cheia de encontros da Oficina de Choro, às quartas-feiras e sábados, com equipe de professores ampliada e aumento da capacidade de alunos. O time de professores inclui músicos destacados como Samuca do Acordeon, Elias Barboza, Guilherme Sanches, Lucian Krolow e Alexandre Susin.