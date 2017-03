"Fragmentado": sessão do filme no CineClube ZH ocorre neste sábado no GNC Moinhos

News

Dica especialíssima para os sócios do Clube do Assinante: vai rolar uma edição do CineClube ZH neste sábado, no GNC Moinhos, a partir das 10h15min,com o filme FRAGMENTADO. O thriller de suspense dirigido por M. NIGHTSHYAMALAN e estrelado por JAMES McAVOY só entra em cartaz no próximo dia 23 – mas a galera que conseguir se inscrever no evento vai ver antes e "de grátis". Na história, Kevin (McAvoy) é um sujeito perturbado que possui nada menos do que 23 personalidades, que se manifestam aleatoriamente. Forçado por uma delas a sequestrar três garotas, entre elas Casey (Anya Taylor-Joy, de A Bruxa), Kevin divide-se em uma batalha contra as forças que existem dentro dele – e também as que estão ao seu redor.

Aliás, o cineasta Shyamalan, responsável por sucessos como O Sexto Sentido (1999) e Corpo Fechado (2000), virá ao Brasil no começo da semana que vem para lançar seu novo trabalho, participando de eventos com a imprensa em São Paulo. A sessão de Fragmentado conta com o apoio de Universal Pictures, GNC Cinema se Espaço Z. Depois da exibição, vai rolar um papo com o público mediado por este colunista aqui, com a participação do convidado Robson de Freitas Pereira, cinéfilo e psicanalista integrante da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (Appoa) e um dos organizadores do seminário O Divã e a Tela, que há anos exibe filmes para os associados, seguidos de debates que aproximam o cinema da psicanálise. E te aligeira porque o número de vagas é limitado, viu?