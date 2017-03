Luana Pacheco abrirá o show da francesa Zaz na Capital

Música

A cantora gaúcha Luana Pacheco fará a apresentação de abertura no show da francesa Zaz, que rola amanhã à noite, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Acompanhada do pianista Luciano Leães, Luana, que foi vencedora do Terceiro Festival da Canção Francesa da Aliança Francesa de Porto Alegre, subirá ao palco às 20h. Os ingressos para a noite custam entre R$ 120 e R$ 180 – alguns setores já estão esgotados.



