Paulo Ricardo faz show no Opinião

Após excursionar pelo Brasil com a turnê do disco Novo Álbum, PAULO RICARDO dá continuidade a sua empreitada solo em 2017 com um show novo. O cantor e compositor vai se apresentar em Porto Alegre, no Opinião, no dia 19 de maio, com o projeto intimista ON THE ROCK.

O espetáculo estreou no começo do ano no Rio de Janeiro – e, devido ao sucesso, acabou se transformando em uma temporada de dois meses no bar Baretto-Londra, do sofisticado hotel Fasano. No palco,o músico contará apenas com a presença do tecladista Ruben Cabrera para recriar os maiores sucessos do RPM, da sua carreira solo e também alguns hinos do rock mundial – indo de U2 a Beatles, passando por Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Rolling Stones e The Police.

No repertório, os hits de sua banda, como Alvorada Voraz, Olhar 43 e Rádio Pirata fazem companhia a homenagens aos ícones oitentistas Legião Urbana e Cazuza. Os ingressos já estão à venda nas lojas Mil Sons e Youcom e pelo site blueticket.com.br, ok?