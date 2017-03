Steve Vai volta a Porto Alegre

Música

Depois de Joe Satriani no ano passado, agora é a vez de STEVE VAI voltar a Porto Alegre: o virtuoso guitarrista norte-americano vai se apresentar no dia 6 de junho, no Auditório Araújo Vianna, depois de mais de uma centena de shows na Europa e na América do Norte da Passion and Warfare 25th Anniversary Tour.



Leia mais:

Confira algumas novidades da próxima edição da FestiPoa Literária

Filipe Catto é destaque nas passarelas do Lisboa Fashion Week



Essa é terceira etapa da turnê que celebra os 25 anos do disco que dá nome à turnê – na verdade, o álbum está completando 27 anos em 2017, desde seu lançamento em 1990. São seis apresentações do guitar hero no Brasil.



– A banda é ótima e todos estamos tocando melhor do que nunca. Essa é uma rara oportunidade de ouvir esse álbum em sua totalidade, e provavelmente a última vez que alguém terá a chance de presenciá-lo ao vivo – disse Vai.



A venda de ingressos começa nesta terça-feira (21/3).



SERVIÇO:

STEVE VAI

Passion and Warfare 25th Anniversary Tour

Data: 6 de Junho 2017, terça-feira

Horários: Portas - 19h / Show - 21h

Local: Auditório Araújo Vianna

Endereço: Av. Osvaldo Aranha, 685 - Pq. Farroupilha - Porto Alegre - RS

Classificação etária: 14 anos

Ingressos a R$ 140 (plateia alta lateral), R$ 160 (plateia alta central), R$ 180 (plateia baixa lateral), R$ 200 (plateia baixa central) e R$ 440 (plateia gold), com desconto de 25% para sócios do Clube do Assinante e acompanhante

Pontos de venda: www.ingressorapido.com.br; call center (51) 4003-1212; Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80 – sem taxa de conveniência); bilheteria do Auditório Araújo Vianna (somente em dias de apresentação, a partir das 14h); Rua Coberta - Campus II - Universidade Feevale Novo Hamburgo ERS-239, número 2755; Bourbon Shopping Novo Hamburgo - Quiosque (Nações Unidas, 2001); e Agência Brocker Turismo (Gramado – 1845).