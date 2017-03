Skank: banda participa do Nivea Viva Jorge Ben Jor neste fíndi e será homenageada no disco "Dois Lados"

Música

O SKANK fará parte da grande atração musical deste fíndi em Porto Alegre: o show do Nivea Viva Jorge Ben Jor, apresentando-se ao lado da cantora Céu e do próprio homenageado no Anfiteatro Pôr do Sol, a partir das 16h30min. O interessante é que o grupo também será celebrado em breve:o mineiro PEDRO FERREIRA bolou e está produzindo um tributo aos conterrâneos, com a participação de um monte de nomes da nova música brasileira.

Com lançamento previsto para junho, o tributo DOIS LADOS vai reunir 34 artistas de 15 Estados, em um álbum duplo com 30 faixas – além de três bônus track. O produto final será disponibilizado para streaming e download gratuito na página do selo Scream&Yell e em seus perfis nas redes sociais – o disco não tem fins lucrativos, e cada artista está arcando com sua própria gravação.

O repertório deverá cobrir toda a trajetória da banda formada em 1991 em Belo Horizonte – da batida reggae do início da carreira até as influências de rock inglês e do Clube da Esquina em trabalhos recentes, passando pelo pop radiofônico responsável por alguns dos maiores sucessos da música nacional das últimas décadas. A seleção de músicos do coletânea inclui os gaúchos ESTEBAN,com Mil Acasos, IAN RAMIL, reinterpretando Homem Q Sabia Demais, e JÉF, cantando Sutilmente.

O produtor Pedro Ferreira é o responsável por duas antologias nessa mesma linha: Re-Trato (2012), reverenciando Los Hermanos, e Mil Tom (2015), releitura de canções de Milton Nascimento e do Clube da Esquina.

Confira aí a lista dos participantes da homenagem ao Skank:

- A Banda Mais Bonitada Cidade (PR)

- Ana Larousse e Leo Fressato (PR)

- Ana Muller (ES)

- AnaVitória (TO)

- As Bahias e a Cozinha Mineira (SP)

- André Abujamra (SP)

- Cobra Coral (MG)

- Costa Gold (SP)

- Dani Black (SP)

- Esteban (RS)

- Fernando Anitelli (SP)

- Francisco El Hombre (SP)

- Garotas Suecas (SP)

- Graveola (MG)

- Ian Ramil (RS)

- Jéf (RS)

- Lulina (PE)

- Manitu (MG)

- Medulla (RJ)

- Nevilton (PR)

- Phillip Long (SP)

- Phill Veras (MA)

- Quarup (SP)

- Rico Dalasam (SP)

- Selvagens à Procura de Lei (CE)

- Seu Pereira e Coletivo 401 (PB)

- Sr. Gonzales (DF)

- Teago Oliveira (Maglore) (BA)

- The Baggios (SE)

- Transmissor (MG)

- Tuyo (PR)

- Wado (AL)

- Zé Manoel (PE)