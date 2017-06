Cartolas recebe banda cearense no palco do Opinião dia 23 de junho

Música

A novíssima música brasileira está cheia de encontros, trocas, parcerias e amizades. Pois é nessa batida que a CARTOLAS, uma das principais bandas da cena roqueira sulista, convida para o palco do Opinião os SELVAGENS À PROCURA DE LEI, grupo nascido em Fortaleza e hoje residente em São Paulo. O encontro vai rolar no próximo dia 23.

Com o novo vocalista Deluce na formação, os guris da Cartolas estão na pré-produção de seu quinto disco. Já a Selvagens surgiu na capital cearense em 2009 e desde então vem se destacando no indie rock nacional, tocando em festivais bacanas como o Lollapalooza Brasil, em 2014. O quarteto lançou no ano passado o disco Praiero, seu terceiro LP de estúdio, com o qual percorreu 13 Estados e mais de 20 cidades em 55 shows por todo o país.

