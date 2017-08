Com primeiro disco em produção, Samba e Amor fará temporada de shows no Rio de Janeiro

Música

Um dos grupos mais talentosos da cena musical gaúcha, o Samba e Amor está cheio de boas novas. A principal é a preparação do primeiro disco da formação, chamado AMAR É MEU DESTINO, previsto para ser lançado no ano que vem. Com produção musical de Gastão Villeroy, o álbum terá quatro canções consagradas – como o famoso samba de Chico Buarque que dá nome ao conjunto – e seis músicas inéditas de compositores gaúchos como Mathias Pinto, Alexandre Susin e o próprio Gastão.

Outra novidade é uma nova temporada de shows do sexteto no Rio de Janeiro a partir da semana que vem – a primeira apresentação rola no próximo dia 18, no Bottle's Bar, endereço localizado no mítico Beco das Garrafas, berço da bossa nova.

Em setembro, a banda volta à Cidade Maravilhosa para tocar no Rio Scenarium, renomada casa noturna da Lapa. Logo depois, a carismática vocalista MARIA LUIZA FONTOURA cruzará o oceano para uma série de concertos na Europa ao lado do músico gaúcho ADRIANO TRINDADE. Dona de uma bela e envolvente voz, Malu fará em setembro quatro shows na República Tcheca – onde gravará uma faixa no novo DVD de Trindade – e depois cantará em Lisboa, ao lado de Djâmen Farias (guitarra e violão) e Giovanni Barbieri (teclado).