Relação entre Temer e coronel Lima deve ser dissecada

Ligações perigosas

Se há uma história que ainda não está bem contada é a da relação do coronel da reserva da PM de São Paulo João Batista Lima com o presidente Michel Temer. É certo que são amigos, que o coronel administrou campanhas de Temer e que é homem de sua estrita confiança.

O delator Ricardo Saud contou que, de um total de R$ 15 milhões destinados pelo JBS à campanha do vice, por determinação do PT, Temer mandou separar R$ 1 milhão e entregá-lo ao coronel.

Agora a PF encontrou no endereço do coronel documentos que indicam que ele pagava contas da família Temer.



A participação do coronel Lima na reforma do apartamento de Maristela Temer, uma das filhas do presidente, guarda semelhança com a Elba que ajudou a derrubar Fernando Collor.