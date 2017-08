Alckmin não disfarça a vontade de ser candidato ao Planalto em 2018

Eleições

Sem disfarçar a condição de postulante ao Palácio do Planalto, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), desembarca nesta sexta-feira em Porto Alegre com a missão de conquistar aliados e mostrar que pode ser um candidato competitivo.

No almoço Brasil de Ideias, promoção da revista Voto, Alckmin estará ao lado da senadora Ana Amélia Lemos (PP) e do secretário Carlos Búrigo (PMDB) falando sobre "inovação e parcerias público privadas no combate à burocracia". Como tem uma palestra na FGV sexta-feira, em São Paulo, o provável candidato do PSDB ao Piratini, Eduardo Leite, fez questão de visitar o governador (foto), nesta quinta.

A agenda de Alckmin no Rio Grande do Sul inclui visita aos veículos de comunicação, encontro com os líderes do PSDB e um jantar com o governador José Ivo Sartori. De Porto Alegre, vai a Santa Catarina, para contatos políticos.

Ao programa Gaúcha Atualidade, Alckmin confirmou que o PSDB escolherá seu candidato em dezembro. E que está no páreo:

— Nós temos de preparar um grande projeto para o futuro. A eleição do ano que vem é decisiva, porque um governo eleito pelo voto popular, com legitimidade, tem condição de fazer muito mais para ajudar o Brasil a recuperar o emprego e crescer.

Na entrevista à Rádio Gaúcha, Alckmin admitiu que não foi consultado sobre a propaganda veiculada nesta semana na qual o PSDB faz uma autocrítica e diz que errou. O tucano titubeou na hora de falar dos erros e disse que é um gesto de humildade.