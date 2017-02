Relatório da Anistia Internacional critica violência no Brasil

Balanço negativo

Alguns destaques do Relatório Anual 2016/17 da Anistia Internacional no que diz respeito ao Brasil:

- A polícia continua a usar força desnecessária e excessiva, particularmente no contexto de protestos.

- Jovens e negros, principalmente aqueles que vivem em favelas e outras comunidades marginalizadas, foram atingidos desproporcionalmente com violência por oficiais da lei.



BALANÇO NEGATIVO 2

Segue o relatório:

- Defensores dos direitos humanos, especialmente aqueles que lutam por direitos de terra e meio ambiente, enfrentaram aumento nas ameaças e ataques.

- A violência contra mulheres e garotas permaneceu difundida.

- Violações dos direitos humanos e discriminação contra refugiados, asilados e migrantes se intensificaram.

OUTROS CARNAVAIS - Todo o suingue da Macedônia. Foto: ROBERT ATANASOVSKI / AFP

A PROPÓSITO

Os escândalos envolvendo figuras do alto escalão de Michel Temer deixaram de ser casos isolados (se é que algum dia foram vistos assim) para se revelarem como modus operandi da política nacional em geral, apesar das exceções.

Os critérios de Temer para afastar os suspeitos não ajudam a conferir uma aura de transparência à gestão.



SERPENTINA

Este será lembrado como o Carnaval da polaridade entre os críticos das marchinhas politicamente incorretas e os defensores da liberdade de expressão. Mas é um falso dilema: ambos podem conviver na folia, mesmo que em blocos diferentes.

A arte e a cultura sempre permitiram releituras criativas, politizadas ou não. Há espaço para quem cultive a tradição e para quem deseje subvertê-la.



CIFRAS E ALGORITMOS

A liderança mundial da China na área de fintech – tecnologia aplicada às finanças – é destaque na The Economist. Segundo a revista, aquele país é, de longe, o maior mercado de pagamentos digitais.

Um ranking das cinco empresas de fintech mais inovadoras do mundo inclui quatro companhias de lá. E, na última década, a China se tornou a nação com o maior número de usuários da internet – são mais de 700 milhões.



RUÍNAS - Procura-se trégua na Síria. Foto: ABD DOUMANY / AFP

PÓS-VERDADE

Donald Trump faz o movimento típico dos populistas: escolhe bodes expiatórios e conclama a população para combatê-los. Um dos "inimigos públicos" apontados pelo presidente americano é a imprensa. Trump cobra imparcialidade dos veículos de comunicação ao mesmo tempo em que privilegia sites simpáticos ao seu governo.

Quanto tempo vai durar a guerra aos fatos?



LUZES DO PASSADO

Em uma época de incompreensão e desinformação sobre o Islã, o jornalista Christopher de Bellaigue acaba de lançar na Inglaterra um livro que deve oferecer uma nova visão sobre o tema: The Islamic Enlightenment (O Iluminismo Islâmico, em livre tradução) narra como os mundos árabe, turco e persa foram transformados por ideais e práticas modernos e questiona se esse legado estaria em risco hoje.



DIREITO DE PERGUNTA

Há luz no fim do túnel do Presídio Central?



