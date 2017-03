Brasil cai oito posições no ranking dos melhores países 

Reflexo das Olimpíadas

O novo ranking Melhores Países aponta a queda do Brasil da 20ª para a 28ª posição entre 80 países pesquisados. O item com pior desempenho é abertura para negócios — caímos de 37º em 2016 para 63º em 2017.



Foram ouvidas 21 mil pessoas em 26 países, entre eles o Brasil. As entrevistas começaram depois das eleições americanas e mediram a percepção sobre temas como influência cultural, poder, qualidade de vida, empreendedorismo e cidadania. O Brasil ficou em primeiro em uma delas: melhor lugar para turismo de aventura. O conjunto de todas estabelece o ranking geral.

O ranking Melhores Países é uma parceria da U.S. News & World Report, Y&R's BAV Consultoria e da Wharton School da Universidade da Pensilvânia.

A divulgação está sendo feita simultaneamente nesta terça-feira (7/3), em todo o mundo. Zero Hora foi o primeiro veículo brasileiro a ter acesso aos dados.

Foto: Arte ZH / Agência RBS

– Os EUA caíram três posições em relação ao ano passado no ranking global. Os piores desempenhos foram: Cidadania, Educação, Ambiente Para Fazer negócios e Transparência. A eleição teve influência direta no resultado



– 85% dos entrevistados de fora dos EUA declararam que prestaram atenção nas eleições americanas

Leia também

Brexit tira pedaços de Toblerone da boca de consumidores no Reino Unido

Alemanha, Espanha, França e Itália discutem futuro da União Europeia

Trump assina novo decreto de bloqueio migratório e deixa Iraque de fora



– A Alemanha, primeira no ano passado, também caiu três posições. As pressões geradas pela crise dos refugiados do Oriente Médio estão no centro da piora do desempenho

– Apesar do Brexit, o Reino Unido manteve a terceira posição. Para a vice-presidente da BAV Consultoria, Anna Blender, o resultado pode indicar a percepção de que a saída da União Europeia poderá flexibilizar o ambiente de negócios, hoje extremamente regulamentado pela legislação comunitária



Leia outras colunas de Tulio Milman