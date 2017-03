Prefeitura de Canoas rompe com entidade mantenedora do Hospital Nossa Senhora das Graças

UTI

A prefeitura de Canoas rompeu nesta quarta-feira (15/3) com a ABC, entidade mantenedora do Hospital Nossa Senhora das Graças. A partir de agora, somente os procedimentos efetivamente realizados serão pagos.O prefeito Luiz Carlos Busato explica que tentou reorganizar a instituição, mas faltou colaboração. "Eles não querem mudar", afirmou.

De acordo com a prefeitura, somente em um mês, dos 400 procedimentos de neurologia cobrados, apenas quatro foram efetivamente comprovados. As dívidas do hospital são impagáveis. Busato garante que outras unidades de saúde de Canoas têm condições de absorver as demandas da população.

