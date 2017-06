A história do resgate de um pássaro brasileiro esquecido há 200 anos nos Estados Unidos

Retorno

Duzentos anos depois, uma espécie de volta para casa. Sporophila beltoni é o nome da exposição de Walmor Corrêa que desembarca no Instituto Ling em agosto de 2018.

A história é maluca e linda. Walmor encontrou dentro de uma caixa, em um museu de Washington, uma ave indigente e empalhada há dois séculos.

Descobriu que era uma espécie do sul do Brasil.A partir daí, trabalhou no resgate de identidade através da arte. Até passaporte e RG a gaúcha esquecida ganhou.



Leia mais

Jair Bolsonaro tem muito mais simpatizantes do que revelam as pesquisas

A fama de antipática de Cleo Pires não passa de fofoca

Sexo, WhatsApp e hipocrisia



CONTROLADOR

O governo do Estado não fará o aporte de mais de R$ 800 milhões à CEEE, previsto para este mês pelo contrato de concessão. Não há verba.

A falta de pagamento resultará em advertência da Aneel. Será um cartão amarelo.



DIA DOS NAMORADOS

O Mercado Público de Porto Alegre vai se encher de amor. Alguns dos mais tradicionais restaurante do local estão preparando cardápios especiais para a noite de 12 de junho.Para garantir o clima de romance, a Guarda Municipal e a EPTC terão reforço das imediações.



DETALHES

As escadas rolantes, que deverão ser embarcadas em breve, na China, serão os últimos equipamentos a serem instalados na megaloja da Lebes. Será inaugurada até agosto no prédio da antiga Guaspari.O ponto tem tudo para se transformar em indutor de otimismo e de desenvolvimento para o centro da Capital.