Reforma política, aumento de impostos e condições das estradas estão na mira de leitores

Comentários

Reforma política

Uma reforma política somente será viável com um novo Congresso Nacional. Enquanto mantivermos os mesmos congressistas, será igual a colocar a "raposa para cuidar do galinheiro".

Deneir J. C. Cabral

Auditor fiscal – Porto Alegre

Aumento de impostos

No exato momento da criação de qualquer despesa, a carga tributária é aumentada. Resta saber quem vai pagar a conta. Se nós, através de um imposto adicional. Os mais pobres, por conta da inflação. Talvez nossos filhos e netos, com uma dívida. Uma covardia nas duas últimas alternativas.

Antonio Augusto d'Avila

Economista – Porto Alegre

BR-101

A velocidade máxima na BR-101, de Florianópolis até a divisa com o RS, é 110 km/h, sem redução de velocidade quando há cruzamento em municípios e lugarejos. Ao entrar no RS, a velocidade cai para 100 km/h até Osório, com redução para 80 km/h em cruzamentos. Essa redução ocorre em poucos metros, porque alguns municípios são próximos um do outro. Parece que entramos em outro mundo. Está na hora de o setor responsável unificar as condições das estradas. Não dá para entender essa diferenciação. Talvez seja porque nós, gaúchos, nos autodenominamos muito politizados e cultos.

Paulo Luís de Oliveira Boesche

Aposentado – Gramado

Pobre leão

A esquina da Avenida Bento Gonçalves com a Rua Santana mostra um leão de olhar estrábico. De lado, veem-se raquíticos membros traseiros. Será que o suporte foi feito antes, e o felino teve que encolher para acomodar-se ali?

Adeli Neldon Robaert

Aposentado – Viamão

Sou fã da escritora Martha Medeiros há muitos anos e, lendo a sua última coluna (ZH, 29/3), meu encantamento chegou ao clímax. Foi de uma sensibilidade que retrata o ser humano maravilhoso que ela é. Concordo plenamente com o relato e me identifico com a situação. Que bom que ainda existem pessoas com a tua visão. Te acho simplesmente fantástica.

Helena Maria Martinelli Porto

Dona de casa – Canoas

Vi publicado no jornal (ZH, 30/3) o registro que fiz no aplicativo Pelas Ruas sobre o problema na Rua General Vasco Alves, no Centro Histórico. Excelente iniciativa da Zero Hora. Me preocupo com a cidade e, sempre que possível, tentarei ajudar. Estou muito satisfeito. O Dmae resolveu o problema e o trabalho ficou muito bom. Parabéns a todos.

Hermes Filho

Autônomo – Porto Alegre



Pelas Ruas: app passa de 5 mil usuários e ajuda a solucionar problemas urbanos





***



Leia outras manifestações de leitores



Use este espaço para falar com a seção Leitor, publicada diariamente

Fale com a gente usando o e-mail (leitor@zerohora.com.br). Aborde os temas mais relevantes do cotidiano ou escreva sobre Zero Hora. Os comentários devem ser acompanhados de nome, profissão e a cidade onde mora. ZH reserva-se o direito de selecionar os comentários e resumi-los para publicação, também sujeita às limitações de espaço na página impressa.

Envie sua notícia: os leitores podem colaborar com Zero Hora enviando notícias e fotos de fatos relevantes. Após a apuração dos dados, seu texto ou imagem poderá ser publicada.

Veja sua foto no jornal: envie sua imagem pelo email leitor@zerohora.com.br ou poste a foto no seu perfil do Instagram com a hashtag #doleitorzh.

Siga ZH no Facebook

Conheça o Clube do Assinante

Editado por: Ana Karina Giacomelli – 3218-4317