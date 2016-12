Dmae alega que consumo elevado afeta abastecimento de água em bairros de Porto Alegre

Serviço

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que o bombeamento de água foi desligado na tarde desta quinta-feira para algumas regiões das zonas sul e leste de Porto Alegre. O motivo é o baixo nível dos reservatórios, que inviabiliza o processo. O desligamento é automático. A causa seria o consumo acima da média, em função do calor. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o Dmae, a medida afeta Restinga, Pitinga, Vila Pitinga, Vila Castelo, Carlos Gomes, Quirinas, Estrada das Quirinas, Estrada João Antonio da Silveira, Lomba do Pinheiro, Vila Panorama, Estrada João de Oliveira Remião, Beco do Mendonça, Partenon, Agronomia, Vila dos Sargentos, Jardim Bento Gonçalves, Vila Tijuca e parte dos bairros Bom Jesus, Petrópolis, Três Figueiras e Chácara das Pedras. Ainda não há relato de falta de água, mas isso pode ocorrer ainda hoje.

A expectativa do Dmae é que à noite, quando o consumo de água diminui, o nível dos reservatórios volte ao normal.

Outros quatro bairros enfrentam problemas

Moradores de quatro bairros da zona sul de Porto Alegre enfrentam problemas no abastecimento de água há seis dias. São atingidos usuários da Tristeza, Camaquã, Cavalhada e Vila Conceição.

O problema começou com um conserto emergencial na sexta-feira, próximo à rua João Mora, e no sábado, a Estação de Tratamento da Tristeza teve falha técnica. Com as intervenções, houve redução no nível do Reservatório Marechal Hermes, que causou nova falta de água no domingo à noite.

Na tarde desta quinta-feira, o reservatório foi religado, apesar do baixo nível de água. A expectativa é que até a noite o fornecimento seja normalizado para os pontos afetados.