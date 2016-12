Duas jovens ficam feridas e motorista foge após colidir em poste em Porto Alegre

Trânsito

Duas jovens que estavam na carona de uma caminhonete ficaram feridas após o veículo bater em um poste na Avenida Plínio Brasil Milano com Cristóvão Colombo, em Porto Alegre. O motorista fugiu do local sem prestar atendimento. O poste de concreto atingido pelo carro caiu nas grades de uma casa.

As vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Hospital Cristo Redentor. Elas foram identificadas como Paula Luísa Teponti Pereira, 20 anos, e Elisa de Campos Brandão, 19 anos. As duas relataram aos agentes de trânsito que pegaram uma carona com o motorista após uma festa.

Foto: Felipe Daroit/Agêcia RBS

Um segurança que passava pelo local só não foi atingido porque estava atrás do poste no momento do acidente. Ele ficou em estado de choque.



De acordo com testemunhas, o carro descia a Cristóvão Colombo em direção ao bairro. O acidente ocorreu por volta das 6h. Até às 7h3min, o trânsito no local permanecia bloqueado parcialmente.



O veículo será recolhido e passará por perícia. O responsável deverá responder criminalmente pelo acidente.