Em uma semana, Porto Alegre arrecada R$ 30 milhões com IPTU antecipado

A prefeitura de Porto Alegre arrecadou R$ 30 milhões durante a primeira semana com desconto de 12% e antecipação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O pagamento com o valor reduzido começou na segunda-feira e vai até 3 de janeiro. As informações são da Rádio Gaúcha.

A intenção da prefeitura é chegar a R$ 170 milhões arrecadados com a antecipação e utilizar o recurso para pagar o 13º salário do funcionalismo municipal, que corresponde a R$ 147 milhões.



Segundo a Receita Municipal, o valor arrecadado na primeira semana supera as expectativas, demonstrando que os contribuintes aproveitaram o benefício para efetuar o pagamento do tributo ainda em dezembro.

Para imprimir a guia, é preciso acessar o site da prefeitura. Os bancos conveniados são: Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Citibank, Santander e Sicredi, além de casas lotéricas.

Quem preferir, pode obter informações através do telefone 156 (opção 4), telefone 3289.0156 (para fora de Porto Alegre) ou na Secretaria Municipal da Fazenda (Travessa Mario Cinco Paus, s/nº), das 9h às 16h.

Desconto em discussão

No final de novembro, Fortunati havia anunciado que concederia desconto de 15% para pagamentos feitos até 23 de dezembro e de 5% para quitações até 2 de janeiro. No entanto, acabou desistindo da proposta a pedido do prefeito eleito, Nelson Marchezan Júnior.

A nova decisão foi tomada depois que os vereadores não aceitaram votar proposta que definia o parcelamento do 13º salário entre maio e julho de 2017. A partir da negativa, o prefeito foi ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) saber se havia impedimentos legais que impossibilitassem a antecipação. Como não houve negativas, a proposta foi construída.

A Capital oferece descontos para pagamento antecipado e em cota única do tributo desde o final da década de 1980.