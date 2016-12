Vencimento do IPTU de Porto Alegre com desconto muda de 2 para 3 de janeiro

Decisão do TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) emitiu, na terça-feira, uma cautelar determinando a data de 3 de janeiro para o vencimento do IPTU com desconto em Porto Alegre. Conforme a Procuradoria-Geral do Município, a prefeitura não vai recorrer da decisão.



Inicialmente, o prefeito José Fortunati havia anunciado que o imposto com desconto de 12% venceria em 2 de janeiro, mas o prefeito eleito Nelson Marchezan tentou barrar o pagamento por entender que a receita gerada pertence ao novo mandato. Dessa forma, o tucano solicitou medida acautelatória para impedir que Fortunati editasse decreto para antecipar a quitação do IPTU.

Leia mais

Marchezan avalia ir à Justiça para barrar antecipação do IPTU

Com queda nas receitas de Porto Alegre, IPTU antecipado deve garantir 13º dos servidores

Marchezan a Fortunati: "Pague suas despesas com as suas receitas"



O relator da matéria, conselheiro Pedro Figueiredo, decidiu acolher parcialmente o pedido, determinando apenas a nova data de vencimento do imposto. Para Figueiredo, Fortunati não estaria abrindo mão de receita que não lhe pertence: "Uma porque não pertence nem ao atual, nem ao futuro gestor, já que se tratam de recursos públicos. E também porque o vencimento é no exercício de 2017, não de 2016", explicou.



Na terça-feira, o Ministério Público também entendeu não haver irregularidade no pagamento antecipado do IPTU com desconto.

Leia as últimas notícias de Política