Porto Alegre atinge índice de alerta para infestação de Aedes aegypti

Sinal vermelho

Porto Alegre acendeu o sinal vermelho para infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. De acordo com monitoramento realizado pela prefeitura, na semana epidemiológica 51 — que foi de 18 a 24 de dezembro — a Capital passou do índice moderado para de alerta.

A medição é feita através do acompanhamento semanal de 935 armadilhas espalhadas por 31 bairros considerados vulneráveis ou com histórico de uma das três doenças transmitidas pelo inseto. Durante este último período de análise, o índice médio de fêmeas adultas (Imfa) foi de 0,36.



Diante do resultado, a prefeitura orienta a população para que reforce os cuidados com a limpeza dos ambientes externos e redobre a atenção a possíveis focos de água parada.

O Imfa

O sistema foi criado em 2012 e acompanha semanalmente a densidade de mosquitos adultos em cada armadilha. Para obter os índices, o número de fêmeas adultas capturadas é contabilizado e classificado em: satisfatório, 0 a 0,15; moderado, 0,15 a 0,30; alerta, 0,30 a 0,9; e crítico, Imfa superior a 0,9. A relação entre o Imfa e a classificação dos índices de infestação adotados pelo Ministério da Saúde é a seguinte: Imfa satisfatório - baixa infestação, Imfa moderado e alerta -média infestação; Imfa crítico - alta infestação.