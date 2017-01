Diante de crise e concorrência, táxis podem não ter reajuste em 2017

Sem aumento

Pela primeira vez em pelo menos 10 anos, os táxis podem não passar por um reajuste anual na tarifa em Porto Alegre. A possibilidade é aventada pelo presidente do Sindicato dos Taxistas da Capital (Sintáxi), Luiz Nozari. Segundo ele, desde 2008 — quando foi publicada uma lei municipal prevendo reajuste com base no IGP-M a cada, no mínimo, 12 meses — o aumento dos preços tem sido necessário.

Neste ano, porém, em função da crise econômica e da forte concorrência de empresas de transporte individual que utilizam aplicativos, como Uber e Cabify, a categoria pode congelar os preços na tentativa de se manter competitiva. Se os custos se mantiverem no padrão atual e a perspectiva de inflação continuar em baixa, talvez os taxistas não cobrem um reajuste que, preveem, poderia afastar ainda mais clientes dos táxis.



— Neste ano, nós vivemos uma situação atípica. Se as circunstâncias, lá em abril (quando se completam 12 meses do último reajuste) forem as mesmas de hoje, e o reajuste ficar em torno de 5%, eu vou aconselhar o pessoal a não pedir. Não vale a pena. Teríamos muito mais prejuízo — avalia o presidente do Sintáxi.

A posição não é definitiva: Nozari diz que tudo pode mudar até abril, e mesmo depois desse período o sindicato ainda poderia cobrar um reajuste, já que não há uma data limite para a mudança. A intenção também está condicionada à manutenção do preço dos combustíveis: se aumentarem acima de 8%, deverão levar a um reflexo no taxímetro.

O objetivo, porém, não é de cobrar mais dos clientes. O sindicato dos taxistas anunciou que, a partir de segunda-feira, passará a oferecer 50% de desconto nas corridas solicitadas pelo aplicativo do Sintáxi. Dependendo dos resultados até o final de fevereiro, quando está previsto o fim da proposta, a promoção pode acabar se estendendo, ainda que com um desconto menor.