Incêndio atinge loja de variedades na zona norte de Porto Alegre

Susto

Um incêndio de grandes proporções atingiu um estabelecimento comercial na zona norte de Porto Alegre no início da madrugada desta terça-feira. A loja de variedades São Vicente se localiza na altura do número 2461 da avenida Assis Brasil, próximo ao Hospital Cristo Redentor e ao Shopping Wallig. De acordo com a Brigada Militar, o fogo começou por volta da meia-noite.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram no depósito do estabelecimento, situado no segundo andar da loja. Devido ao horário, não havia ninguém no local e não há informações de feridos.



Leia mais:

Idoso morto a golpes de faca foi 34ª vítima de latrocínio de 2016 na Capital

Governo atualiza contagem de mortos em presídio de Manaus para 56

Decretada prisão de motorista do Camaro que atropelou três pessoas nos Ingleses, em Florianópolis



O incêndio foi controlado após 1h30min de ocorrência. Dois caminhões dos Bombeiros foram deslocados para conter às chamas. Até o momento, não se sabe o que provocou o fogo.



O trânsito na região está bloqueado pela EPTC, os veículos estão sendo desviados pela avenida Grécia — paralela a avenida Assis Brasil.



Foto: Zete Padilha / Agência RBS

*ZERO HORA