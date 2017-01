Idoso morto a golpes de faca foi 34ª vítima de latrocínio de 2016 em Porto Alegre  

Violência urbana

O assassinato de um idoso no último dia do ano engrossou a estatística de latrocínios (roubo com morte) em Porto Alegre. Conforme levantamento da editoria de Segurança do Grupo RBS, foram registrados 34 casos em 2016. Se comparado aos 23 do ano anterior, o aumento foi de 47,8%.



O delegado Cleber dos Santos Lima, da 14ª Delegacia de Polícia Civil, não deu detalhes do crime em função da operação-padrão organizada pelos sindicatos em repúdio ao parcelamento dos salários dos servidores do Estado. Porém, confirmou que o caso está sendo investigado como latrocínio.



O idoso foi encontrado morto dentro de casa na manhã de sábado, na Vila Jardim, na zona norte de Porto Alegre. Ele morava sozinho e foi vítima de golpes de faca. A identidade dele não foi revelada pela polícia.



Na última semana do ano ocorreu ainda a morte do agente de trânsito da EPTC, Carlos Henrique Severo, 39. Ele foi assassinado durante assalto a um comércio na Avenida Assis Brasil. Segundo a polícia, ele trabalharia como segurança num estabelecimento da região. Pelo menos oito homens armados invadiram a Loja Magazine Luiza na manhã de 29 de dezembro e roubaram dinheiro e equipamentos eletrônicos.



Outro roubo com morte que chocou a cidade ceifou a vida do jovem Luiz Fernando Schilling, 29 anos, na noite de 13 de novembro, no Parque da Redenção. Ele foi assassinado com golpes de faca ao tentar defender a irmã de um assaltante.



Violência e queda de secretário



A morte da vendedora Cristine Fonseca Fagundes, 44, que foi a 25ª vítima de latrocínio do ano mudou teve repercussão no combate à criminalidade em Porto Alegre. Ela foi assassinada enquanto buscava o filho na escola, no bairro Higienópolis, em 25 de agosto.



Após o crime, o então secretário da Segurança Pública do Estado, Wantuir Jacini, pediu exoneração do cargo e o governo solicitou apoio da Força Nacional.