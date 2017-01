Restaurante no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, é interditado pela Vigilância Sanitária 

Contaminação

A Vigilância Sanitária de Porto Alegre suspendeu as atividades do restaurante Tirol, no bairro Menino Deus, por tempo indeterminado. A interdição ocorreu porque foi constatada a presença da bactéria Listeria monocytogenes em uma amostra de alimentos coletada no restaurante. A confirmação foi feita pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), em laudo entregue na quarta-feira.

Após uma notificação de surto alimentar à equipe de vigilância de alimentos, foi realizada uma vistoria do local em 19 de dezembro. Amostras de alimentos foram coletadas e encaminhadas para exame. Dois dias depois, Vigilância realizou nova vistoria no local e lavrou notificação, com 23 itens para regularização.

Na manhã desta quinta, a equipe voltou ao local para entregar o laudo positivo de Listeria. Conforme o órgão, foi constatado que grande parte dos itens apontados na notificação do dia 21 não foram regularizados, que o local estava com higiene precária, vazamento de torneiras, bueiros sem proteção, utensílios precários, equipamentos sujos e equipamento de refrigeração com temperatura inadequada. Foram apreendidos e inutilizados 490,7 quilos de alimentos. O local só poderá voltar a funcionar após limpeza rigorosa, desinfecção e apresentação de laudos ambientais que atestem a inexistência da Listeria.

Leia mais

Vestibular da UFRGS 2017 tem 5 mil inscritos a menos do que em 2016

Rio Grande do Sul ainda pode ter temporais nesta quinta-feira

Cunha pede ao STF anulação de sua cassação na Câmara



A bactéria causa uma doença chamada de listeriose que pode ocasionar gastroenterite ou afetar o sistema nervoso central, sendo que o grupo de risco são idosos, crianças, mulheres grávidas e imunodeprimidos. Em grávidas no início de gestação, a bactéria pode causar abortos. A médica veterinária Ana Helena Maia, que coordenou a ação, explica que se trata de uma bactéria ambiental, que cresce em temperatura de refrigeração e congelamento.

Proprietário do restaurante há 30 anos, José Antônio confirma que o restaurante foi fiscalizado alguns dias antes do final do ano, e que lhe foi dado um prazo de 24 horas para fazer algumas modificações. Mas, segundo ele, sendo essa uma época de recesso na maioria dos estabelecimentos, não foi possível realizar tudo em tempo hábil. Ele afirma também que a bactéria encontrada no local estava em uma carne refrigerada e não em todo o local.

Leia as últimas notícias



Ainda segundo o proprietário, a limpeza com os produtos adequados já começou.



– Quando eles fazem esse tipo de fiscalização, qualquer torneira pingando é apontada como problema grave. Eu gostaria que eles fizessem abordagens mais construtivas, orientando sobre como fazer a higienização de forma correta. Se eles fizerem essa fiscalização em todos os restaurantes da Capital, a maioria será fechada. Eles deveriam fazer ações preventivas, nos ensinar ao invés de apenas fazer interdições que só servem para gerar publicidade negativa.