Veja as promoções de aplicativos de transporte em Porto Alegre

O desconto de até 50% nas corridas de táxi oferecido pelo Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre (Sintáxi) é mais uma oferta agressiva dos aplicativos de transporte individual para angariar clientes. Não é a única: os principais apps da categoria, seja de táxis ou de carros particulares, estão apostando nos descontos.

Confira abaixo quais aplicativos oferecem corridas com desconto na Capital, de quanto é a oferta e até quando a promoção deve durar.

99táxis: o "modo desconto", que permite corridas com até 30% mais baratas, está disponível na Capital desde 15 de dezembro. Não tem data para acabar.

Cabify: tem uma campanha de 25% de desconto — com limite de R$ 20 — em até cinco corridas. O desconto, que segue até 31 de janeiro, é válido para as viagens solicitadas e finalizadas das 10h às 16h e das 20h às 23h59. Para aproveitar, o passageiro deve inserir o código VERAOCABIFY.



Easy Taxi: a empresa não respondeu à reportagem até a publicação desta matéria.



Sintáxi: anunciou que vai trabalhar com desconto de 50% no valor das corridas em Porto Alegre a partir de 16 de janeiro, com prazo até 28 de fevereiro.

Uber: novos usuários ganham descontos em viagens ao convidar amigos que passem a utilizar o Uber. Em Porto Alegre, indicador e indicado ganham duas viagens com até R$ 10 de desconto em cada.