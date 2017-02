Confira a programação do Carnaval de rua de Porto Alegre

Com o bloco na avenida

A programação do Carnaval de rua de Porto Alegre está definida: são previstos pelo menos 23 dias de evento, número que pode aumentar. A primeira data de desfiles é 18 de fevereiro, e a última, 7 de maio.

Além dos tradicionais blocos que costumam agitar a Cidade Baixa — independentes ou que integram a Liga das Entidades Burlescas do bairro —, há grupos que desfilarão em outros pontos da cidade, participantes da Liga dos Blocos Descentralizados. As chances de o período de festas ser estendido se devem aos chamados blocos piratas, que optam por divulgar as datas de desfiles apenas entre os participantes nas redes sociais, além de outros grupos independentes.

A Liga das Entidades Burlescas, assim como os blocos independentes, divulgaram as datas em que irão para a rua. O calendário da Liga dos Blocos Descentralizados depende de reunião prevista para a próxima segunda-feira.

Os horários de concentração são, na maioria, a partir das 15h — o bloco Turucutá, porém, se reúne às 7h. O horário limite para encerramento das atividades, definido em acordo com o Ministério Público e moradores da Cidade Baixa, é 21h. Pela manhã, antes do desfile oficial começar, os blocos contemplam as crianças e fazem um desfile infantil.

BLOCOS DA LIGA DAS ENTIDADES BURLESCAS DA CIDADE BAIXA

18 de fevereiro

Galo de Porto

Itinerário: Rua Joaquim Nabuco/Rua General Lima e Silva

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

Do Jeito que Ta Vai

Itinerário: Travessa do Carmo/Rua João Alfredo/Rua da República

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

Maria do Bairro

Itinerário: Parado na Rua Sofia Veloso

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

19 de fevereiro

Panela do Samba

Itinerário: Rua João Alfredo

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

25 de fevereiro

Banda DK

Itinerário: Rua da República/José do Patrocínio/Praça Garibaldi/Aureliano de Figueiredo Pinto/João Alfredo/Rua da República

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

28 de fevereiro

Rua do Perdão

Itinerário: parado na Rua da República

Concentração: 13h

Arrancada: 14h

Término: 21h

4 de março

Areal do Futuro

Itinerário: Rua João Alfredo

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

11 de março

Bloco do Isopor

Itinerário: Rua Aureliano de Figueiredo Pinto/Borges de Medeiros

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

12 de março

Sociedade Floresta Aurora — Os Intocáveis

Itinerário: Travessa do Carmo/Rua João Alfredo

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

Tem tudo pra dar errado*

Itinerário: Orla do Guaíba

19 de março

Turucutá, Batucada Coletiva Independente

Itinerário: Rótula das Cuias/Avenida Augusto de Carvalho

Concentração: 7h

Arrancada: 9h

Término: 15h

Império da Lã e Skafolia*

Itinerário: Orla do Guaíba

BLOCOS INDEPENDENTES

25 de fevereiro

Trinca

Itinerário: Rua da República/José do Patrocínio/Venâncio Aires/João Alfredo/Rua da República

Concentração: 17h

Arrancada: 17h30min

Término: 21h

4 de março

Ziriguidum

Itinerário: Rua João Alfredo

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

11 de março

Filhos do Cumpadi Washington

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

Fusca Azul

Itinerário: Praça Da Encol

Horário: das 12h às 22h

12 de março

Tem tudo pra dar errado

Itinerário: Orla do Guaíba

Horário: das 10h às 21h

19 de março

Império da Lã e Skafolia*

Itinerário: Orla do Guaíba

*A reportagem não conseguiu contato com os blocos