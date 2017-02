Confira a programação dos bailes de Carnaval para adultos e crianças em Porto Alegre

Para todas as idades

Mesmo com o baixo orçamento para os desfiles de Carnaval em Porto Alegre, não faltam opções para aproveitar a folia. Além dos blocos de rua e rodas de samba, clubes prometem divertir adultos e crianças.



BAILES INFANTIS

Lindóia Tênis Clube: os bailes infantis ocorrem nos dias 26 e 28 de fevereiro, a partir das 16h, com direito a concurso de fantasias nas duas tardes. A entrada é gratuita para sócios. Os valores para não associados são de R$ 5 para crianças até cinco anos, R$ 10 para crianças entre seis e 12 anos e R$ 20 a partir de 13 anos. Para adquirir uma mesa com quatro pulseiras, o valor é de R$ 30 para sócios e R$ 50 para não associados, além do valor dos convites.

Grêmio Náutico União: o baile de Carnaval infantil ocorrerá no dia 28 de fevereiro, das 16h30min às 20h30min, e contará com concurso de fantasias. A entrada para associados é um brinquedo novo ou em bom estado de conservação; para não associados, o valor do ingresso é R$ 55. Crianças de zero a seis anos não pagam. Não é permitido ingressar no baile com espuma em spray.

Grêmio Náutico Gaúcho: o Carnaval infantil será nos dias 26 e 28 de fevereiro. No dia 26, haverá a escolha da rainha. No dia 28, será o concurso de fantasias com premiação para as mais originais e luxuosas. A entrada é gratuita para sócios e para não associados até cinco anos. Crianças de seis a 12 anos pagam R$ 15; para adultos, o ingresso é R$ 25.

Leia mais

Trânsito no Carnaval: cerca de 200 mil veículos devem pegar a freeway

Confira o que abre e o que fecha durante o Carnaval em Porto Alegre

Blocos de Carnaval levam às ruas temas como racismo, machismo e homofobia



Sogipa: o baile de Carnaval infantil será no dia 25 de fevereiro, a partir das 17h. O evento terá animação da Banda Tropical Latino, concurso de fantasias com premiação, praça de alimentação e comercialização de adereços. A entrada é gratuita para sócios. Não associados pagam R$ 50 no primeiro lote de ingressos e R$ 55 no segundo. Titular e acompanhante do cartão Clube do Assinante ou Clubinho ZH terão 30% de desconto.

Clube do Professor Gaúcho: a magia africana dará o tom do baile de Carnaval infantil no dia 26 de fevereiro, a partir das 16h. Um concurso premiará as melhores fantasias. A entrada é gratuita para sócios e crianças até 11 anos. Não associados pagam R$ 30 e jovens entre 12 e 16 anos pagam R$ 20.

Teresópolis Tênis Clube: a folia da criançada ocorrerá no dia 27 de fevereiro, às 16h, com concurso de fantasias. Sócios com mensalidade em dia e crianças até cinco anos não pagam. Para não associados, o valor é de R$ 15. Mesas com quatro lugares custarão R$ 30.

Grêmio Geraldo Santana: os bailes de Carnaval ocorrerão na Capital e no Litoral. Nos dias 26 e 28 de fevereiro, a partir das 15h, a festa infantil é na sede de Porto Alegre. Associados pagam R$ 10, não associados até 12 anos pagam R$ 15 e adultos pagam R$ 20. Em Tramandaí, a folia infantil será na colônia de férias da Avenida da Igreja no dia 26 de fevereiro, às 15h. No dia 28 de fevereiro terá baile adulto e infantil a partir das 16h. A entrada é gratuita para sócios e R$ 10 para não associados.

Leia as últimas notícias

BAILES ADULTOS

Lindóia Tênis Clube: a entidade promete muita folia e samba no pé no dia 25 de fevereiro, a partir das 23h, ao som da Banda Áudio 5. A entrada é gratuita para sócios; não associados pagam R$ 35. Mesa com quatro pulseiras custa R$ 40 para sócios e R$ 60 para não associados, além do valor dos convites.

Clube do Professor Gaúcho: a festa será no dia 27 de fevereiro, a partir das 23h, com a temática da magia africana. A animação ficará por conta da Banda Guarujá. Associados do clube tem entrada gratuita mediante apresentação da carteira social. Para não associados, os convites custam R$ 55. O clube vai disponibilizar um hotelzinho para as crianças de três a 10 anos. Para utilizar o serviço é preciso se inscrever na secretaria do clube até às 15h do dia do evento. O valor será de R$ 25 para sócios e R$ 40 para não associados.

Teresópolis Tênis Clube: o baile será no dia 24 de fevereiro, às 22h. A intenção é realizar o retorno do tradicional Baile Verde e Branco ao som da banda Fama Festa Show. Sócios em dia pagam R$ 15 e não associados pagam R$ 30.

Clube Gondoleiros: no dia 27 de fevereiro, ocorrerá o Baile de Máscaras. A festa será animada pela banda Nosso Balanço. Ingressos a R$ 25 antecipados e R$ 30 na hora para sócios e não associados. Mesas para quatro pessoas custam R$ 15. Quem for fantasiado ganha desconto no ingresso. Mais informações pelo Facebook do clube.