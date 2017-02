Porto Alegre terá obras da Copa 2014 depois do Mundial de 2018

Sem verbas

No estágio atual, já é impossível que todas as obras da Copa de Porto Alegre fiquem prontas a tempo do Mundial... da Rússia.

Paradas ou em ritmo lento por falta de pagamento — a prefeitura deve R$ 45 milhões a fornecedores —, as obras se arrastam. E uma delas, mesmo que os problemas financeiros terminassem hoje em um passe de mágica, ficaria pronta só em 2019: a duplicação da Avenida Tronco, considerada fundamental para desafogar o trânsito para a Zona Sul.

Sem recursos para bancar a retomada dos trabalhos, a administração municipal sequer prevê prazos para a conclusão, nem quer elencar prioridades. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Elizandro Sabino, se limitou a dizer que as trincheiras das avenidas Ceará e Tronco estão entre os "maiores desafios".

— É claro que isso traz prejuízos para a população, e ninguém gosta de ver uma obra parada, uma obra 90% concluída que não avança. Mas precisamos que as pessoas sejam parceiras da prefeitura e entendam. Nossa dificuldade é financeira — avalia o secretário da Fazenda, Leonardo Busatto.

Muitas dessas obras inacabadas prejudicam o trânsito, provocando desvios e piorando congestionamentos em locais já movimentados de Porto Alegre. Mas uma, em especial, extrapola os problemas causados à movimentação na cidade.

Mais do que conviver com desvios que atrapalham o trânsito, moradores da Vila Cruzeiro estão tendo de lidar com crateras abertas em meio às ruas, meios-fios com canos a céu aberto e água suja fluindo na frente das residências. O trecho da Avenida Tronco que teve as obras interrompidas no final do ano passado, segundo a construtora, por falta de pagamento da prefeitura, agora mais parece um cenário de destruição.

Em um dos lados da avenida por onde poucos carros têm se arriscado a trafegar e nenhum ônibus se aventura a entrar, há risco de o chão ceder. Na rua que virou vala — com encanamentos de água, gás, esgoto se destacando onde haveria haver calçadas —, moradores se arriscam a cair ao simplesmente entrar ou sair de casa. Não era assim até poucos meses atrás, mas os buracos foram se ampliando com o passar do tempo e a ação da chuva.

— Tudo bem que não seja possível completar as obras agora (por falta de acordo para algumas desapropriações), mas a gente precisa que a prefeitura pelo menos melhore o acesso de quem mora aqui. Não tem como viver no meio desses buracos, a gente não aguenta mais — diz Angélica Cunha da Silva, presidente da associação de moradores do local.

Para trabalhar, ir à escola, fazer compras, foi preciso improvisar "pontes" sobre os buracos. Em frente à creche comunitária Gostinho de Infância, um pedaço de porta faz as vezes de passarela para as mães e pais dos pequenos. Mesmo com os alertas de quem passa ali por perto, não são raros os acidentes.

— Já teve uma mãe que estava de costas, conversando, não se deu conta do buraco e acabou caindo. E um pai teve que pegar uma criança pelo braço para ela não cair também — relata a fundadora da creche, Andrea Pires Fernandes.

Das melhorias prometidas, os moradores ainda não puderam se beneficiar de nenhuma. Não há ciclovia no trecho, e as estações de ônibus só são encontradas adiante, onde parte das obras foi concluída. Há ainda reclamações quanto à remoção de campinhos de futebol e uma praça, que serviam como áreas de lazer onde hoje só há buracos.

— Estamos vivendo no caos, em um cenário de guerra. É esgoto, é buraco, é cano... nunca vi um negócio assim. O abandono é total, geral, e o pior é que a prefeitura não conversa — lamenta Lídio Santos, que há 26 anos mora na região.

A estimativa mais otimista da prefeitura dá conta de que, mesmo se as obras fossem retomadas imediatamente, a duplicação da Avenida Tronco só seria finalizada em fevereiro de 2019.

Confira a situação das obras da Copa 2014 inacabadas

BRT DA BENTO GONÇALVES

Prazo inicial de término: 20/9/2013

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: seis meses

Etapa atual: é considerado 95% concluído

Situação financeira: a dívida é de R$ 1,2 milhão, com R$ 422 mil a pagar e R$ 11,3 milhões já pagos

BRT JOÃO PESSOA

Prazo inicial de término: 29/9/2013

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: 12 meses

Etapa atual: depois de a gestão anterior da prefeitura romper contrato com a empresa responsável pela execução da obra por descumprimento de obrigações legais, não passa dos 50% de conclusão

Situação financeira: a dívida é de R$ 783 mil, com R$ 4,3 milhões a pagar e R$ 2,8 milhões já pagos

BRT PROTÁSIO ALVES

Prazo inicial de término: 12/9/2013

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: dois meses

Etapa atual: é a obra em andamento na Capital que mais se aproxima da conclusão, com 97,88% dos trabalhos completos

Situação financeira: a dívida é de R$ 908 mil, com R$ 595 mil a pagar e R$ 18,4 milhões já pagos

DUPLICAÇÃO DA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA

Prazo inicial de término: 6/3/2014

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: três meses no trecho 1 e sem previsão no trecho 2

Etapa atual: o trecho 1 (entre Ramiro Barcelos e Conceição) está 94% concluído; o trecho 2 (entre Ramiro Barcelos e Sertório) está sem obras porque depende de decisões judiciais de desapropriação de terrenos

Situação financeira: a dívida é de R$ 1,9 milhão, com R$ 6,3 milhões a pagar e R$ 9,6 milhões já pagos no trecho 1;no trecho 2, a dívida é de R$ 25 mil, com R$ 43,6 milhões a pagar e R$ 725 mil já pagos

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRONCO

Prazo inicial de término: 17/04/2014

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: dois anos

Etapa atual: com aproximadamente 30% de conclusão nos quatro trechos, as obras estão paradas e moradores convivem com gigantescos buracos e rede de esgoto céu aberto

Situação financeira: a dívida é de R$ 6,8 milhões, com R$ 105,9 milhões a pagar e R$ 38 milhões já pagos

PROLONGAMENTO DA SEVERO DULLIUS

Prazo inicial de término: 20/8/2014

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: 10 meses

Etapa atual: uma das obras mais caras assumidas pela prefeitura para a Copa de 2014 ainda está pela metade, com 49% dos trabalhos concluídos

Situação financeira: a dívida é de R$ 7,6 milhões, com R$ 26,7 milhões a pagar e R$ 50,4 milhões já pagos

TRINCHEIRA DA ANITA GARIBALDI

Prazo inicial de término: 28/5/2013

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: quatro meses

Etapa atual: depois de ser interrompida devido à descoberta de uma rocha que impedia a realização do projeto original, a obra está hoje 90% concluída

Situação financeira: a dívida é de R$ 2,5 milhões, com R$ 3,5 milhões a pagar e R$ 11,9 milhões já pagos

TRINCHEIRA DA AVENIDA CEARÁ

Prazo inicial de término: 3/6/2014

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: quatro meses

Etapa atual: assim como a obra na Anita, chega a 90% de conclusão. Não está completamente parada — apesar de serem poucos, ainda há trabalhadores no local

Situação financeira: a dívida é de R$ 2,1 milhões, com R$ 7,3 milhões a pagar e R$ 32,4 milhões já pagos

TRINCHEIRA DA CRISTÓVÃO COLOMBO

Prazo inicial de término: 4/3/2014

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: seis meses

Etapa atual: um pouco menos avançada que as demais trincheiras que não foram terminadas ainda, chega a 85% de conclusão

Situação financeira: a dívida é de R$ 256 mil, com R$ 5,5 milhões a pagar e R$ 9,3 milhões já pagos

TRINCHEIRA DA PLÍNIO

Prazo inicial de término: antes da Copa de 2014, mas a obra nunca começou

Prazo atual: sem previsão

Se as obras fossem retomadas hoje, seriam concluídas em: sem previsão

Etapa atual: a obra nem começou porque a prefeitura não conseguiu retomar a propriedade de um terreno e ainda aguarda decisão judicial

Situação financeira: a dívida é de R$ 95 mil, com R$ 32,4 milhões a pagar e R$ 2,9 milhões já pagos