Prefeitura de Porto Alegre estima que capina seja retomada em março

Ruas e avenidas

O serviço de capina em ruas e avenidas de Porto Alegre deve ser retomado no próximo mês. Essa é a expectativa da prefeitura, que lançou um processo para a contratação emergencial do serviço nesta quinta-feira. As propostas podem ser entregues até o dia 23. A partir dessa data, o início dos trabalhos deve ocorrer em um prazo máximo de 15 dias. As informações são da Rádio Gaúcha.

O valor máximo para as propostas por seis meses de trabalho é de R$ 6,7 milhões. Quem oferecer o menor valor vencerá o processo. Paralelo a isso, o município finaliza um edital de licitação para contratação efetiva do serviço, que pode ocorrer antes mesmo do compromisso emergencial de 180 dias.

— Vamos retomar os trabalhos pelas principais vias dos bairros mais necessitados, para despertar no cidadão a vontade de ocupar esses espaços — relata o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

No site da prefeitura, é possível acessar todos os documentos da contratação emergencial. Estão disponíveis a minuta do contrato, as planilhas de custos, projeto básico e a proposta financeira de referência.

O serviço de capina era realizado pela empresa Ecopav, também contratado emergencialmente, que reclama de pagamentos atrasados de 2016. Devido a isso, o ritmo dos trabalhos foi reduzido no último mês de dezembro e paralisado em janeiro. De acordo com Rosário, o passivo com a companhia chega a R$ 1,7 milhão.