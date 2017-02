Reunião sobre dissídio dos rodoviários de Porto Alegre termina sem acordo

Transporte coletivo

Terminou sem acordo mais uma reunião para definir o dissídio dos rodoviários da Capital. No encontro ocorrido nesta quarta-feira, a proposta oferecida pelo Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa) foi considerada insuficiente pelo Sindicato dos Rodoviários. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme o assessor jurídico da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) e do Seopa, Alceu Machado, as empresas ofereceram o índice de inflação do período — que ficou em 5,44% — em uma parcela. Na proposta anterior, esse percentual seria repassado em fevereiro e julho. O impasse, no entanto, ficou no vale-refeição: para manter o benefício durante as férias dos trabalhadores, as empresas querem manter o valor atual, de R$ 23,48.

— Todos sabem a situação que as empresas de ônibus enfrentam. Nós queremos manter o mesmo valor do vale-refeição para poder continuar pagando o benefício nas férias. Esse pagamento nas férias foi acertado no ano passado — sustenta Machado.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Adair da Silva, disse que, diante da proposta, nem vai convocar assembleia. A diretoria da entidade vai se reunir e definir um cronograma de manifestações.

— Terminou sem acordo. Fizeram uma proposta indecente — reclamou o sindicalista.