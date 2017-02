Rodoviários de Porto Alegre aceitam oferta de 5,5% de reajuste

Transporte coletivo

Os rodoviários de Porto Alegre aprovaram na noite desta sexta-feira a proposta de reajuste feita pelo Sindicato Patronal. Após um dia inteiro de votação entre os trabalhadores das empresas de ônibus, por plebiscito, a categoria decidiu pelo "sim". O reajuste nos salários fica em 5,5%, o ticket de alimentação vai para R$ 25 e o plano de saúde familiar passa de R$30 para R$ 45, sem a obrigação de os funcionários pagarem as consultas (como proposto inicialmente pelos patrões). A principal conquista, segundo Adair da Silva, presidente do sindicato, é a manutenção do cobrador por um período de três anos.

— O sindicato entende que a proposta foi boa para o trabalhador. A crise salarial está pegando em todos os segmentos, então acreditamos que a permanência da figura do cobrador foi uma grande conquista — comemora Silva.

Na última quarta-feira, uma Assembleia convocada pelo Sindicato para definir o valor do dissídio contou com cerca de 300 pessoas. Devido à grande presença de militantes políticos, a votação foi adiada e a assembleia ficou em aberto.

— Desde a madrugada desta sexta, foi feito plebiscito por consulta direta aos trabalhadores nas garagens. Nosso prazo já estava expirando. Se adiássemos a decisão para além de segunda-feira, poderíamos perder os direitos já adquiridos.

Alceu Machado, assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre (Seopa), esclarece que uma negociação direta dos rodoviários com a empresa responsável pelo plano de saúde permitiu baixar o valor de R$ 50 para R$ 45 - o que teria agradado os empregados.

— O que teve de alteração de quarta-feira para cá é que foi possível ouvir toda a categoria. Eles já haviam feito isso em 2015. A novidade foi o ganho que tiveram no plano de saúde, com uma negociação direta — diz Machado.

Machado ressalta que 87% do valor pago pelo plano de saúde fica a cargo das empresas, enquanto os trabalhadores respondem por 13%. Sobre a permanência do cobrador, o advogado esclarece que esta é assegurada por um lei municipal. O que o sindicato patronal fez foi, segundo ele, reproduzir o fato no texto.



Na próxima quarta-feira, o sindicato dos rodoviários assina o acordo.