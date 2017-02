Veja as mudanças no trânsito da Nilo Peçanha com a inauguração da Unisinos 

Volta às aulas

Com a inauguração do campus da Unisinos em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, em frente ao Colégio Anchieta, o trânsito na região foi modificado. Desde o dia 10 de fevereiro a Rua Barão do Rio Grande e a Avenida Sociedade Libanesa têm sentido único a partir da Rua Tomaz Gonzaga em direção à Nilo Peçanha. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) afirmou que a medida tem o objetivo de organizar a circulação no entorno.



A modificação foi sugerida pela Unisinos e acatada pela EPTC. O órgão diz que não vai modificar a permissão para estacionar nas duas ruas. Com o novo esquema de trânsito, para acessar a Rua Tomaz Gonzaga, o condutor deverá ir pela Avenida Nilo Peçanha e fazer a volta na quadra pela Rua Valdir Antônio Lopes, para então acessar a Rua Tomaz Gonzaga. Quem vem pelas ruas Barão do Rio Grande e Sociedade Libanesa segue podendo converter na Nilo Peçanha para os dois sentidos da avenida.



Além das alterações no trânsito, uma obra de alargamento da Nilo Peçanha no sentido Centro-Bairro, que vai servir como recuo para embarque e desembarque, ainda está em fase de conclusão em frente ao Colégio Anchieta.

Leia mais

VÍDEO: veja como está o trânsito nas ruas de Porto Alegre

Prefeitura de Porto Alegre retoma pagamentos ao Previmpa

Morador de rua que recebeu ajuda de PMs morre atropelado no Centro