Veja as mudanças no trânsito no entorno do novo Zaffari Hípica, em Porto Alegre

O novo Zaffari Hípica, na zona sul de Porto Alegre, provocou mudanças no trânsito da região. A unidade, a segunda do grupo na Avenida Juca Batista, inclui lojas, praça de alimentação e supermercado e deve ser inaugurada nesta quinta-feira.

Uma das alterações foi a criação de uma nova via, paralela à Rua Dr. Hermes Pacheco, propiciando o prolongamento em 140 metros da Rua Ernesto Porfírio Reis — esta passará atrás do supermercado, com entrada e saída para o estacionamento. Em frente ao prédio, um trecho de 60 metros foi alargado em 5 metros para também dar acesso aos veículos.

Na Juca Batista, duas novas faixas de pedestres — com rampas de acessibilidade para as calçadas — foram implantadas, além da instalação de dois semáforos que dão passagem a pedestres quando botões são acionados. Pontos de ônibus foram deslocados nos dois sentidos da avenida.

Conforme a gerente de Planejamento de Trânsito e Circulação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Carla Meinecke, essas alterações foram estudadas pelo órgão e executadas pelo empreendedor:

— Todas as alterações implantadas têm o intuito de garantir a circulação de veículos e de pedestres com segurança. Foram feitas conforme solicitado e dentro do prazo.

A unidade da Hípica é a 35ª do Zaffari na Capital, com 32 lojas e 300 vagas de estacionamento cobertas.