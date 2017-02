Vereadores de Porto Alegre criam Dia de Combate ao Aumento de Mensalidades 

Câmara

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram a criação de mais uma data comemorativa no calendário da Capital gaúcha. Trata-se do Dia do Combate ao Aumento da Mensalidade nas Universidades e Escolas Privadas, que foi incluído no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre.

A data será celebrada na primeira quarta-feira do mês de junho. O projeto, de março de 2013, é de autoria do vereador Rodrigo Maroni.



