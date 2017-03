Após oito dias, greve do magistério tem baixa adesão na Capital

Educação

A greve dos professores da rede estadual gaúcha começou na última quarta-feira, junto ao Dia Nacional de Paralisação, quando a adesão foi alta. Nesta quinta, parte dos servidores que pararam as atividades já havia voltado ao trabalho. Ainda assim, reflexos são sentidos em diversos locais. As informações são da Rádio Gaúcha.

Entre as 17 escolas que responderam à reportagem da Rádio Gaúcha, oito estão operando com a equipe completa. Em sete, há baixa participação, entre dois e seis docentes em greve. No Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca, no Bairro Ipanema, há turno reduzido, sendo que os alunos assistem a apenas três horas de aula por dia. Já a Escola Padre Réus, no Bairro Tristeza, está fechada, de acordo com servidores.

Repercussão

O Estado não divulga números, mas afirma que a participação no movimento é baixa. O Cpers-Sindicato confirma que a adesão é parcial, mas não fornece dados gerais. A entidade pontua que a greve é mais forte em cidades do interior, como Rio Grande, Pelotas, Santa Maria e Palmeira das Missões.

Os professores voltarão a se reunir em assembleia no dia 31 de março. O ato está marcado para as 13h na Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.

Escolas com adesão:



- Escola Padre Réus – Fechada

- Escola Odila Gay da Fonseca – Turno reduzido

- Colégio Júlio de Castilhos – 6 professores paralisados

- Colégio Coronel Afonso Emílio Massot – 5 professores

- Colégio Padre Rambo – 3 professores

- Colégio Protásio Alves – 2 professores

- Colégio Ildo Meneghetti – 2 professores

- Colégio Paula Soares – 2 professores

- Escola Rafaela Remião – 2 professores

Escolas sem adesão:

- Escola Rio de Janeiro

- Escola Imperatriz Leopoldina

- Escola Carlos Rodrigues da Silva

- Escola General Daltro Filho

- Colégio Inácio Montanha

- Escola Rubem Berta

- Escola Duque de Caxias

- Escola Rio Grande do Sul