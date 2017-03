Árvore danificada em temporal coloca pedestres em risco no bairro Partenon

Pelas Ruas

Há meses, uma árvore danificada em um temporal põe em risco quem caminha pela Avenida Bento Gonçalves, próximo à esquina com a Rua São Guilherme, no bairro Partenon. A figueira se rompeu em duas partes, e o tronco segue pendendo em direção à via.

A presidente do Conselho de Desenvolvimento do Partenon (Codespa), Marilia Fidell, registrou foto, descrição e localização do problema na sexta-feira no Pelas Ruas, aplicativo para smartphones lançado por Zero Hora, Rádio Gaúcha e RBS TV para compartilhar e discutir problemas urbanos de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Em entrevista ao Jornal do Almoço, queixou-se:

— A árvore está sendo segurada pelos fios de luz e telefone. O pessoal já nem atravessa mais (a rua naquele ponto).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smam) informa que fez vistoria no local na tarde de sexta-feira e fará um laudo técnico nos próximos dias. "Como a árvore encontra-se em terreno privado, o laudo técnico deveria ser feito pelo dono, porém, por existir o risco iminente a Smam, fará o laudo técnico", informou, por meio de assessoria de imprensa. A smam explica que, por ser uma espécie protegida por lei estadual, a retirada só pode ser autorizada pelo órgão ambiental competente.

Lançado nesta quinta-feira, o aplicativo Pelas Ruas já tem mais de 2,2 mil usuários e mais de 200 postagens. A iniciativa permite que o cidadão aponte o smartphone para o que não está bom na cidade. As reclamações vão além do app: pautam reportagens em ZH, são repercutidas nos microfones da Rádio Gaúcha e compõem um quadro semanal no Jornal do Almoço, da RBS TV.

Facebook é utilizado para login

O Pelas Ruas utiliza o Facebook para fazer o login. Ao abrir o aplicativo, o usuário visualiza uma tela com postagens de outras pessoas (há um recurso para acompanhá-las, caso haja atualizações e interação por meio de comentários). A administração do aplicativo é feita pela editoria de Porto Alegre de ZH, que pode informar desdobramentos, entrar em contato para buscar mais informações e publicar links de reportagens surgidas a partir da reclamação.

Como usar

1) Ao abrir o aplicativo, a tela inicial mostra a marca Pelas Ruas e solicita o login do usuário. Ele é feito a partir do Facebook.

2) Após o acesso, pode ser visualizada a linha do tempo, em que aparecem as postagens dos usuários; é possível acompanhá-las e fazer comentários.

3) Para fazer um post, o usuário pode utilizar uma foto tirada por meio do próprio aplicativo ou da galeria de imagens do celular.

4) Depois de escolher uma das opções, basta descrever o problema e marcar a localização (por GPS ou a partir de um mapa). É só publicar e aguardar a aprovação (quando isso ocorre, o aplicativo mostra uma notificação).