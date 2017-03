Bombeiros liberam Porto Seco para desfile de Carnaval em Porto Alegre

Festa confirmada

Após nova vistoria do Corpo de Bombeiros no final da tarde deste sábado, o Complexo Cultural do Porto Seco, em Porto Alegre, foi liberado para realização do desfile de Carnaval. Com o aval da corporação, está mantida a programação da noite deste sábado, com as escolas que integram o Grupo Principal.



O sambódromo, localizado na zona norte da Capital, havia sido interditado na noite sexta-feira, poucas horas antes do desfile das escolas de samba da Série Prata, porque o Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) não foi aprovado pela corporação.

Leia mais:

Primeira noite de desfiles é cancelada por descumprimento do PPCI

Os carros alegóricos de Porto Alegre são seguros? Veja como é feita a fiscalização

Conheça a história das escolas de samba que se prepararam mas não irão desfilar na Capital



Os organizadores do evento correram contra o tempo para corrigir as falhas apontadas pelos bombeiros. Uma das exigências, era a instalação de 65 extintores de incêndio, além de sinalização de saídas de emergência. A vistoria, que começou por volta das 17h, foi acompanhada pelo vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, e pelo secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse.

De acordo com o presidente da Liespa, Juarez Gutierres, a demora na instalação dos equipamentos ocorreu devido às "várias modificações" solicitadas pelos bombeiros e "à demanda de tempo curtíssimo que tivemos".

Os desfiles de carnaval foram adiados para março, durante as comemorações dos 245 anos da Capital, devido à falta de recursos da Prefeitura de Porto Alegre para financiar a festa.

Confira a programação dos desfiles da Série Ouro:

21h30 - Escola convidada

22h35 - Embaixadores do Ritmo

23h40 - Bambas da Orgia

0h45 - União da Vila do IAPI

1h50 - Estado Maior da Restinga

2h55 - Imperadores do Samba

4h - Imperatriz Dona Leopoldina

5h05 - Acadêmicos de Gravataí

6h10 - Império da Zona Norte