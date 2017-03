Primeira noite de desfiles do Carnaval no Porto Seco é cancelada por descumprimento do PPCI

Porto Alegre

O Complexo Cultural do Porto Seco — local dos desfiles do Carnaval de Porto Alegre — não foi liberado pela Justiça e pelo Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira, para quando estavam previstos os desfiles da Série Prata. A autorização só ocorrerá quando todos os itens do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) forem cumpridos. As informações são do blog Gaúcha no Carnaval, da Rádio Gaúcha.

De acordo com a capitã do Corpo de Bombeiros Biane Rodrigues, ficou impossível a desinterdição após a vistoria do local:

— Avalio a saída de emergência, o extintor, todos os itens de segurança para que o evento se dê de forma segura. Essa é a nossa função. Eu não estou reprovando. Eu não consegui nem verificar porque não tinha extintores, saídas de emergências identificadas, sistemas de iluminação, isolamento de risco. Eu não pude nem negar, porque eu não consegui ver.

O magistrado do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos, Roberto Carvalho Fraga, declarou não poder liberar o Porto Seco. Ele citou a tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, e afirmou que, dentro da legalidade, não há como autorizar as estruturas.

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre (Liespa), Juarez Gutierres, justificou a demora na instalação dos equipamentos devido às várias modificações solicitadas pelos bombeiros e ¿à demanda de tempo curtíssimo que tivemos¿.

Para este sábado, estão previstos os desfiles das escolas Série Ouro. Caso o Porto Seco seja liberado neste sábado, os desfiles da Série Prata podem ser transferidos para domingo.