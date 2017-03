Dmae afirma que floração de bactérias causou odor de terra na água em Porto Alegre

Cheiro ruim

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) anunciou, nesta quarta-feira, os resultados para os testes da qualidade da água em Porto Alegre. Conforme o órgão, a floração de bactérias que não afetam a saúde dos consumidores causou o odor de terra na água.

Os resultados foram anunciados durante uma coletiva de imprensa, realizada na Estação de Tratamento de Água (ETA) José Loureiro da Silva, no bairro Menino Deus. A data foi escolhida em comemoração ao Dia Mundial da Água.



Pelo menos desde fevereiro, moradores de diversos bairros da Capital têm reclamado que a água possui cheiro e sabor de terra. Em alguns casos, até a coloração estava alterada. Porto-alegrenses têm associado as mudanças na água com problemas estomacais, enjoos e, até, vômitos.



No início de março, a prefeitura contabilizava cerca de 20 reclamações diárias por causa do cheiro e do gosto do líquido. Atrás de explicações para a mudança, duas amostras coletadas em residências dos bairros São Geraldo e Rubem Berta, onde moradores relataram problemas estomacais após o consumo, foram encaminhadas para a análise em um laboratório de São Paulo.



Isso porque, embora realize alguns testes em Porto Alegre, o Dmae não consegue analisar se há duas sustâncias específicas na água (compostos gerados por microrganismos). Nas análises da prefeitura, "não há nenhum indicativo de que a água imprópria para o consumo", aformou no início de março o secretário de Serviços Gerais Ramiro Rosário. Para analisar essas sustâncias, são necessários equipamentos que custam cerca de R$ 1 milhão, segundo a prefeitura.

Nos testes feitos em São Paulo, pelo laboratório Bioagri - Mérieux NutriSciences, ficou comprovada a floração de bactérias que não causam danos para a saúde, mas que alteram o cheiro da água, chamadas de cianobactérias. Antes, elas eram classificadas como algas. O fenômeno é recorrente na Capital e ocorre por causa do calor e da ausência de chuvas, o que promove a superpopulação dessas bactérias.