Água de Porto Alegre passa por análises em laboratório de São Paulo 

Água com gosto e cheiro

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) enviou amostras de água recolhidas em duas residências de Porto Alegre para análise em um laboratório no Estado de São Paulo. Segundo o Dmae, os testes vão analisar substâncias que podem modificar as características do manancial.



Inicialmente, o Dmae havia informado que o resultado do teste que apontaria a presença de bactérias heterotróficas na água seria anunciado nesta quinta-feira. Entretanto, o órgão agora afirma que esta análise também foi solicitada ao laboratório paulistano, e que o resultado levará de 10 a 15 dias úteis. A previsão da entrega de ambos resultados é para a semana do dia 15 de março.



Segundo a assessoria de imprensa, apenas com essas análises em mãos é que o Dmae vai se pronunciar sobre as alterações no cheiro, no gosto e na cor da água de Porto Alegre. A assessoria informou ainda que "os resultados feitos pelo Dmae até agora não apresentaram nada, mas continuamos realizando outros testes".



O departamento realizou os testes após receber inúmeras reclamações por parte da população. Houve registro do problema principalmente nos bairros São Geraldo, Petrópolis, Higienópolis, Cidade Baixa, Rubem Berta, Partenon, Bela Vista e Jardim Ipiranga, conforme relatos de moradores colhidos pela reportagem de Zero Hora e Rádio Gaúcha. Em diversos casos, a ingestão do mesmo teria sido associada a problemas estomacais.