EPTC aguarda Tribunal de Contas do Estado para encaminhar novo valor de passagem

A expectativa quanto ao novo valor da passagem de ônibus em Porto Alegre vai durar mais alguns dias. Antes de encaminhar a tarifa com reajuste para o Conselho de Transportes (Comtu), a EPTC vai aguardar uma manifestação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que analisa se há aumento indevido. A conclusão do estudo vai ocorrer na tarde de quinta-feira. O pedido de avaliação foi feito pelo Ministério Público de Contas (MPC). As informações são da Rádio Gaúcha.

O valor considerado pela EPTC ainda não foi divulgado. No entanto, a expectativa é que fique em R$ 4,05. As empresas de ônibus pediram R$ 4,26 com a justificativa que houve perdas por decisões judiciais no ano passado, além de desequilíbrio no valor junto a usuários do cartão TRI.

