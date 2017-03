No primeiro dia com horário ampliado, posto de saúde registra grande movimento 

Saúde

Quase três meses após a posse do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, uma das suas principais promessas de campanha começou a ser cumprida. Nesta sexta-feira (24), segundo informações da Rádio Gaúcha, a Unidade Básica de Saúde (UBS) São Carlos teve o horário de funcionamento ampliado até as 22h.

Antes, a unidade, localizada no bairro Agronomia, funcionava até as 18h. A procura foi grande no horário estendido, e a parte interna ficou cheia de pacientes aguardando atendimento. Com a ampliação do horário, a estrutura atenderá 50 pessoas a mais por dia.

– Na minha opinião, até 22h, é razoável. Mas o que falta aqui é uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas, porque a doença não escolhe hora – destacou Nilton Rangel, 61 anos.

Já o pedreiro Isaías Silva, 48 anos, ficou satisfeito com a novidade.

– Estou achando muito bom, porque durante o dia eu trabalho. Fica mais difícil atendimento nos postos – comemorou.

Uma solenidade na tarde desta sexta-feira marcou o início do horário ampliado na UBS. No evento, Marchezan voltou a afirmar que ampliará o atendimento em oito postos de saúde da cidade.

– Esse foi um compromisso construído com a comunidade, sem factoides políticos. A nossa promessa será cumprida, de abrir os oito postos até as 22h, para desafogar os hospitais – disse.

Já o secretário municipal da Saúde, Erno Harzheim, lembrou que as UBS não são para casos graves.

– (A UBS deve ser procurada) Pelos seus problemas crônicos, por uma dor articular, para quem acha que está com alguma doença sexualmente transmissível, está com resfriado e tem uma lesão na pele – exemplifica.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve presente na solenidade. Segundo ele, uma das metas da pasta será a informatização de todos os postos de saúde do país.

– Não podemos entregar remédios em duplicata, por exemplo. Não para economizar mais, mas para dar melhor atendimento para a população – disse Barros.

O ministro também citou os recursos liberados para a área da saúde no Rio Grande do Sul pela União e lembrou da importância da ampliação dos horários das unidades de saúde.